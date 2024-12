Paysandu garante permanência de goleiro titular até 2028

MATHEUS NOGUEIRA É DO PAPÃO ATÉ 2028! ???

Goleiro do acesso bicolor, campeão paraense e da Copa Verde, Matheus Nogueira vai defender a meta do Paysandu Sport Club até 2028!

O paredão é nosso! ?

Mais informações no site oficial.

"Muito feliz e motivado em continuar defendendo as cores do Papão, clube que criei um carinho muito grande. Cheguei com muita sede de vencer, e dentro desse um ano e meio fomos muito felizes, com dois títulos, um acesso e a manutenção", afirmou o goleiro.