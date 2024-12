Parabenizado por Neymar, Vini Jr. desabafa após prêmio: "Tentam me diminuir"

O brasileiro Vinicius Júnior foi eleito nesta terça-feira pelo The Best, da Fifa, o melhor jogador do mundo em 2024. Após a premiação, o atacante do Real Madrid publicou um texto em seu perfil no Instagram celebrando a conquista e desabafando contra o sistema.

"Tentaram e tentam me invalidar, me diminuir. Mas eles não estão preparados. Ninguém vai dizer por quem devo lutar, como devo me comportar. Quando eu estava em São Gonçalo, o sistema não ligava para mim. Quase fui engolido", escreveu Vini.