Em dez jogos, Patrick soma números tímidos e vive indecisão no Santos

Diante disso, sem destaque, o atleta tem em seu futuro um ponto de interrogação. Patrick pode, portanto, deixar o Santos na próxima janela de transferências, seja em uma negociação ou até mesmo através de uma rescisão amigável.

O Santos já se movimenta no mercado para reforçar a equipe para 2025. Mesmo que ainda não contratou um técnico após a saída de Fábio Carille, o Peixe trabalha em uma reavaliação do elenco para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, uma possível saída de Patrick pode aliviar o orçamento do Alvinegro Praiano.

Patrick tem com contrato válido até final de 2026. O Santos acertou a contratação dele por US$ de 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões na cotação da época). O montante será parcelado em 12 vezes (cerca de R$ 450 mil por mês), com pagamento a partir de 2025.