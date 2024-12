Botafogo tem interesse em atacante da MLS para repor possíveis saídas no elenco para 2025

Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, o Botafogo está sofrendo com o assédio em cima de seus principais jogadores. Assim, o Fogão estaria interessado na contratação do atacante colombiano Cucho Hernández, que atua no Columbus Crew, da MLS. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.

Cucho Hernández chegou na equipe norte-americana em 2022 e desembolsou algo em torno de 9,5 milhões de euros (R$ 51,7 milhões à época). O colombiano tem contrato até o fim de 2025 e marcou 25 gols na última temporada.