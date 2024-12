Após golear o Corinthians, Santos ainda tem dois amistosos antes da Copinha

O Santos segue na rotina de preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. O Alvinegro Praiano goleou o Corinthians por 4 a 1 no último sábado (14) e, antes, havia triunfado por 4 a 0 diante do Sfera.

Agora, o sub-20 do Peixe tem pela frente mais dois compromissos antes da Copinha do próximo ano. Nesta quarta-feira, o Santos enfrenta o Água Santa e, na próxima segunda (23), fecha os amistosos contra a Portuguesa Santista.

O Santos está no Grupo 7 e atua em Araraquara, na Fonte Luminosa. Os Meninos da Vila disputam a primeira partida no dia 3 de janeiro, às 20h (de Brasília), contra o SAF Tirol (Ceará). Em seguida, o Peixe pega o Jaciobá (Acre) no dia 6, a partir das 19h30, e fecha a fase de grupos contra a Ferroviária, no dia 9, às 19h.