Sub-20 do Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para disputa da Copinha de 2025

Foco na Copinha, molecada!

As Crias da Academia Sub-20 se apresentaram hoje e iniciaram a preparação pro início da competição!

SE Palmeiras, December 16, 2024

Após um aquecimento com bola, os jogadores foram divididos de acordo com suas posições para trabalhos técnicos de defesa e ataque. Na sequência, os atletas realizaram uma atividade em campo reduzido, com ênfase em construção e pressão pós-perda.

As Crias da Academia estão no grupo 19, com sede em Barueri, ao lado de Náutico-RR, Oeste-SP e Santa Cruz-AC. A equipe palestrina vai em busca de seu terceiro título da competição. O Verdão foi campeão em 2022 e 2023. Nesta temporada, o time acabou caindo na terceira fase.

O Palmeiras estreia na competição no dia 3 de janeiro contra o Náutico-RR, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.