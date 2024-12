Ex-São Paulo, André Jardine é tricampeão mexicano com o América

Na noite deste domingo, o América do México empatou em 1 a 1 com o Monterrey e assegurou o Torneio Apertura de 2024, conquistando o tricampeonato mexicano. Todos os três títulos foram sob o comando do técnico brasileiro André Jardine, que teve passagens pelo São Paulo e dirigiu a Seleção Brasileira campeã olímpica em Tóquio-2020.

É o terceiro troféu em pouco mais de 18 meses que André Jardine consegue com o América. Com o empate deste domingo, o time comandado pelo brasileiro venceu no agregado por 3 a 2, após ter vencido o duelo de ida por 2 a 1.