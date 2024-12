Entenda os planos do Santos para Lucas Barbosa, valorizado após empréstimo

O Santos está planejando uma boa mudança no elenco para 2025. Um nome que está atraindo os holofotes é Lucas Barbosa. O atacante vive uma ótima temporada no Juventude e está retornando de empréstimo.

O futuro do jogador de 23 anos, no entanto, ainda é incerto. O Menino da Vila está valorizado no mercado e pode render bons negócios para o Peixe. A diretoria vem recebendo consultas de outros clubes e não descarta utilizá-lo como moeda de troca.

A permanência também não é descartada. Lucas Barbosa deve passar por uma avaliação com o novo técnico do Alvinegro Praiano, que segue com o nome mantido em sigilo.