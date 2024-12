Corinthians anuncia renovação de contrato com Carrillo até o fim de 2026

André Carrillo disputou apenas 19 partidas pelo time (oito como titular), mas o suficiente para convencer a direção a ampliar seu vínculo. Ele não marcou gols, mas fechou 2024 com duas assistências pelo Timão.

O meio-campista é um dos pilares da equipe de Ramón Díaz. Ponta de origem, o atleta peruano tem se destacado pela qualidade no passe e frieza para construir as jogadas. Ele terminou a temporada prestigiado pela comissão técnica e com moral entre a torcida.

Além de Carrillo, o departamento de futebol do Corinthians busca acertar as renovações do volante Maycon e do atacante Romero. A ideia da diretoria é manter a espinha dorsal da equipe que garantiu vaga para a próxima Copa Libertadores.