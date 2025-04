CBAt convoca atletas para o Mundial de Revezamentos de Guangzhou

O Atletismo Brasil convocou, nesta quinta-feira, os seus integrantes para a disputa da sétima edição do Campeonato Mundial de Revezamentos. O evento ocorrerá em Guangzhou, na China, e será realizado entre os dias 10 e 11 de maio.

Foram chamados atletas para compor as equipes do 4×100 m e do 4×400 m (feminino e masculino). A janela internacional fecha no dia 13 de abril, mas hoje todos os revezamentos têm a vaga, situação que não deve mudar.