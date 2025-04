Daniel Dutra da Silva garante vaga nas quartas de final do Campinas ATP Challenger

Por conta da chuva, a rodada parou no jogo entre Pedro Sakamoto (BRA) e Gonzalo Bueno (PER), após 2h05min, empatados em 1 a 1. Já no terceiro set, Bueno tem a vantagem de cinco games a zero. A rodada ainda conta com três duelos para serem iniciados, dois jogos de duplas e o duelo de simples entre Juan Pablo Varillas (PER) e Matheus Pucinelli (BRA).

Antes da paralização, as quadras de saibro da Sociedade Hípica de Campinas sediou partidas de alto nível técnico. Na quadra 3, Matias Soto (CHI) venceu Conner Huertas Del Pino (PER), de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (2), em duelo de 2h36m.

Vaga na Semifinal de duplas

A dupla formada pelo brasileiro Gabriel Sidney e o francês Enzo Couacaud foi a primeira a garantir a classificação na semifinal do torneio, ao vencer Guilhermo Duran (ARG) e Cristian Rodriguez (COL), por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (6) e 15/13.