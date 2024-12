Caio Bonfim garante o bronze e faz índice para o Mundial de Tóquio nos 35 km

"Os 35 km entraram para o programa do Mundial, mas, por causa da Olimpíada de Paris, que tinha a maratona de marcha atlética mista no seu programa, muitos atletas estão sem marca. Garantimos a nossa", disse Gianetti Sena Bonfim, mãe e treinadora de Caio.

O Mundial de Atletismo será realizado no Estádio Olímpico de Tóquio de 13 a 21 de setembro de 2025. Por causa da alta rodagem dos treinos, apesar de suas férias físicas terem sido "no batidão de eventos e compromissos", Caio achou que poderia encarar também os 35 km.

"O Mundial de Tóquio vai ser diferente, porque vai ter os 35 km no primeiro dia e os 20 km no último. O passo importante era ter os índices para ir atrás de performance. Como uma é no início e outra no fim, acho que dá tempo de a gente se recuperar. Não sei se muitos atletas vão querer isso, mas são duas chances de medalha", projetou Caio.