Novo técnico do Santos quer reintegrar Soteldo, mas diretoria tem desconfiança

O novo técnico do Santos, que ainda tem o nome mantido em sigilo, tem o desejo de reintegrar Yeferson Soteldo, emprestado ao Grêmio até o final do ano. A diretoria alvinegra, contudo, tem uma certa desconfiança em relação ao atacante.

"O técnico tem interesse no Soteldo, quer a integração. Mas a direção tem certas restrições, não em relação a parte técnica. Tem certas restrições que já manifestamos à comissão que ele entenda o novo momento. O que ficou no passado, aconteceu", comentou o presidente Marcelo Teixeira no Esporte por Esporte.

No contrato de empréstimo, há uma cláusula de opção de compra fixada no valor de U$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual). O mandatário do Peixe afirmou que o Grêmio tentou buscar algumas alternativas para contratá-lo em definitivo, mas os paulistas querem o valor integral.