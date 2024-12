Abel Ferreira agrada ao Sporting, mas salário é considerado alto no Palmeiras

O Sporting apostou em uma solução caseira para a vaga deixada por Rúben Amorim. João Pereira, que trabalhava no time B do clube, foi promovido para comandar o elenco principal. Mas isso não impede a diretoria de pensar em outros nomes para o futuro e, por isso, Abel Ferreira, do Palmeiras, é cotado.

A informação foi publicada neste sábado pelo diário Record. O perfil de Abel Ferreira agrada aos dirigentes do Sporting, até porque o técnico do Palmeiras defendeu o clube como jogador e trabalhou como treinador na base da equipe.