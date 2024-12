Fortaleza brilha na 52ª Noite das Personalidades Esportivas e conquista cinco prêmios

? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) December 13, 2024





"É muito gratificante receber o prêmio de Melhor Dirigente Esportivo pela quinta vez em sete anos. Esse reconhecimento me dá ainda mais ânimo e motivação para continuar o trabalho que vem sendo feito, garantindo que o Fortaleza siga trilhando sua trajetória de crescimento e conquistas. Nosso objetivo é levar o clube ao lugar onde ele sempre deve estar: no topo, disputando as maiores competições do país e do continente", finaliza o executivo.

A temporada do Leão do Pici foi marcada por feitos históricos e recordes quebrados. Além de mais uma classificação direta para a fase de grupos da Libertadores e ter feito melhor campanha como mandante do Campeonato Brasileiro, saindo invicto com 14 vitórias e cinco empates, o tricolor de aço terminou a competição na quarta posição e garantiu a melhor colocação entre nordestinos na história dos pontos corridos (68).

O clube também superou seu próprio recorde ao alcançar 19 vitórias na Série A, o maior número já registrado por um time do Nordeste na competição (antes a marca era do próprio Fortaleza, com 17, em 2021). Com isso, o Leão do Pici terminou o Brasileirão pelo quarto ano consecutivo entre os dez primeiros colocados e garantiu vaga na primeira divisão pela sétima temporada seguida.

De 2017 para cá, o clube subiu da terceira divisão, conquistou a Série B em 2018, o pentacampeonato estadual (2019, 2020, 2021, 2022 e 2023) e a Copa do Nordeste em 2019, 2022 e 2024.