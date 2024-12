Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, garante presença de Mbappé na Copa Intercontinental Real Madrid

?? @MrAncelotti ??



? Rueda de prensa ?? #RMPlay



? https://t.co/BSpjLFeJYa#RayoRealMadrid

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 13, 2024

Nesta quinta-feira, o Real Madrid informou que Mbappé foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda, sofrida na partida contra a Atalanta, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira. O atacante abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo, mas precisou ser substituído aos 36 minutos do primeiro tempo após sofrer o desconforto.

A equipe espanhola estreia na Copa Intercontinental na próxima quarta-feira, às 14 horas (de Brasília), no Estádio Lusail, em Doha, no Catar. O Real Madrid já está na final da competição e espera o vencedor do duelo entre Pachuca, do México, e Al-Ahly, do Egito, para conhecer seu adversário.