Campanharo publica carta aberta em desabafo e revela problemas no Atlético-GO: "Me senti humilhado"

Nesta sexta-feira, o meia Gustavo Campanharo, de saída do Atlético-GO, publicou uma carta aberta em suas redes sociais na qual revela os problemas que teve em sua passagem pelo clube goiano. Emprestado pelo Internacional desde março, o atleta disputou apenas três partidas pela equipe rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro.

As principais reclamações de Campanharo são devido ao tratamento que o jogador teve com uma lesão em seu joelho. Desde sua chegada ao Atlético-GO, em março, o meia demorou quatro meses até estrear pelo clube, em julho, contra o Fortaleza. Segundo o atleta, os profissionais do clube ignoravam suas dores. Incomodado com a situação, Campanharo revelou que buscou um médico particular, o qual o recomendou uma cirurgia no joelho. Ainda segundo o jogador, ele assumiu metade dos custos para realizar o procedimento.

"Aqui me senti humilhado, desvalorizado, descartado, impotente, e como se eu tivesse trabalhando para mostrar meu potencial mas ninguém iria valorizar isso, nada iria mudar, já estava decidido. Eu cheguei, fiz toda preparação física, e ao final dessa preparação senti uma lesão. Já começou por aí, as minhas dores e aflições eram praticamente ignoradas, me mandavam pra campo sem nenhuma condição de fazer aquilo que eu sempre amei fazer", afirmou o jogador.