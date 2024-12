Artur Jorge admite que Pachuca foi "mais capaz" após eliminação do Botafogo na Copa Intercontinental

Botafogo é superado pelo Pachuca, no Catar, pelo Derby das Américas. #VamosBOTAFOGO

"Vamos primeiro tentar digerir tudo isso, jogadores tiveram uma temporada de sucesso, deixamos nosso nome na história do Botafogo com títulos importantes como o Brasileiro e Libertadores. Nessa altura, é importante a gente deixar as emoções de lado para depois tomarmos as melhores decisões", complementou o português.

Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na mesma temporada, feito que só Santos de Pelé (1962 e 1963) e Flamengo de Jorge Jesus (2019) tinham alcançado até então, o Glorioso se despede oficialmente da temporada e retorna aos gramados apenas em 2025.