Souza projeta 2025 do Vasco e revela que "ajudaria muito mais" como zagueiro

"Aonde o Vasco precisar, vou poder ajudar. Estou muito melhor do que quando cheguei, todo mundo sabe que depois de cirurgia não é fácil. Ano que vem as coisas vão ser melhores tanto para o Sousa quanto para o Vasco", completou Souza.

Contratado em julho deste ano, Souza é formado nas categorias de base do próprio Vasco e soma passagens por vários clubes, dentre eles São Paulo, Porto, Grêmio, além de ter atuado pela Seleção Brasileira em três oportunidades, durante amistosos entre 2014 e 2015.

Após novos problemas administrativos, que envolveram inclusive a SAF e a 777 Partners, o Vasco encerrou mais uma temporada longe do protagonismo no futebol brasileiro. No primeiro semestre, a temporada do clube teve uma dolorosa eliminação na semifinal do Campeonato Carioca para o Novo Iguaçu. Além disso, altos e baixos no Brasileirão no qual a equipe encerrou na décima colocação, com 50 pontos, conquistando a vaga na Copa Sul-Americana de 2025.

O melhor momento do Cruzmaltino veio na Copa do Brasil. O time chegou à semifinal do torneio, mas foi eliminado pelo Atlético-MG, que acabou derrotado posteriormente na decisão para o Flamengo.