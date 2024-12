Raphael Veiga opina sobre grupo do Mundial de 2025 e aponta o que Palmeiras precisa melhorar

"Esse ano em questão de jogar em outras posições para mim foi bom porque aprendi, tive que me reinventar em alguns momentos. Acho que já passei tantas coisas no futebol e no Palmeiras. Descansar agora para o ano que vem, voltar mais forte, ser mais decisivo e ajudar a ganhar títulos. E sim, eu fico, e eu estou com muita vontade de voltar a vencer", disse.

"Eu acho que essa temporada a gente terminou como um dos melhores ataques, mas eu acho que a gente tem que matar algumas chances que a gente cria para não dificultar o jogo em alguns momentos", seguiu à Gazeta Esportiva.

O Palmeiras conheceu, na última semana, o grupo em que está na disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025, que será disputado nos Estados Unidos, entre o dia 15 de junho e 13 de junho do próximo ano. O Verdão está no Grupo A, ao lado de Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA).