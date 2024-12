Com gol de Salah, Liverpool supera o Girona e se mantém 100% na liderança da Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, o Liverpool venceu o Girona, por 1 a 0, pela sexta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. No Estádio Montilivi, as equipes fizeram um duelo aberto e com chances para ambos os lados. Salah, de pênalti, marcou o gol dos ingleses.

Com o triunfo, o Liverpool se mantém na liderança da tabela geral da Champions League por mais uma rodada. Os Reds chegam aos 18 pontos em seis jogos, continuando com 100% de aproveitamento. Já o Girona fica na 30ª posição, com três pontos, e pode cair na tabela.

O Liverpool volta a campo pelo Campeonato Inglês, contra o Fulham, no sábado, às 12h (de Brasília), em Anfield. Enquanto o Girona visita o Mallorca, também no sábado, às 12h15, pelo Campeonato Espanhol.