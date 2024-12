Calleri comenta pré-temporada do São Paulo e convoca torcida para jogos contra Cruzeiro e Flamengo

? FC Series (@FC_series) December 10, 2024





Os compromissos do Tricolor na competição estão previstos para acontecer na segunda quinzena de janeiro. O duelo contra o Cruzeiro está marcado para o dia 15, em Orlando, enquanto o embate com o Flamengo acontecerá no dia 19, em Fort Lauderdale.

Esta será a terceira vez que o São Paulo jogará o torneio norte-americano. O Tricolor Paulista participou pela primeira vez em 2017, quando foi campeão em cima do Corinthians. O clube voltou a disputar a competição em 2019, edição na qual terminou em quarto.

Calleri busca afastar a temporada ruim em 2024. O atacante argentino não teve seu melhor desempenho com a camisa do Tricolor, marcando apenas 14 gols em 50 jogos no ano.