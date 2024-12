Athletico-PR publica carta com pedido de desculpas ao torcedor após rebaixamento

O futebol brasileiro, como indústria que é hoje, traz um cenário diverso do que tínhamos em nosso passado recente, em que passamos a ocupar um espaço de destaque entre os grandes, como reflexo da nossa boa organização e profissionalismo, mas também como resposta ao estado de vulnerabilidade econômica de muitos clubes. Agora, com a redução significativa do sistema associativo do futebol brasileiro com vinda das SAF's e a injeção de aporte financeiro por investidores na formação de blocos econômicos para negociação de seus direitos (caso das ligas), é notório um novo desequilíbrio financeiro, acompanhado de outras e maiores demandas por parte do mercado.

Mesmo assim, é preciso dizer que o CAP aportou um investimento em seu Departamento de Futebol maior que o realizado nos anos de 2022 e 2023. Infelizmente, pelo imponderável da bola e pela incerteza inerentes a cada contratação, não acertamos.

O calendário anual das copas, que faz a maioria dos seus disputantes a desfocar do Campeonato Brasileiro, e o desencontro do calendário brasileiro com a principal janela europeia de contratações também levam a refletir as perdas significativas de atletas que estão em plena competição nacional.

É imperativo pensar o futuro e a necessidade de dar novo direcionamento de rotas. Para isso, já iniciamos uma reestruturação ampla na área do futebol e trabalhamos por uma adaptação mais rápida possível para a realidade que enfrentaremos na próxima temporada.

A visão do futuro nos exige todos os sacrifícios, sem nos desconectar dos princípios de governança que nos levaram a ser referência de modernidade e boa gestão.

Como tudo que é mais valoroso na vida, é preciso estarmos juntos, nas alegrias e nas tristezas. Contigo, ATHLETICO PARANAENSE, até o fim. Vencemos juntos e perdemos juntos. Que a reta final deste ano seja valorada pela união e a força incansáveis que demonstramos com nossa casa cheia, apoiando incondicionalmente o Furacão.