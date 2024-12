Alex Telles projeta novos títulos pelo Botafogo e diz: "Vim para o lugar certo"

PODE BEIJAR, ALEX TELLES! A TAÇA É NOSSA! É DO BOTAFOGO! ?? #TempoDeBotafogo pic.twitter.com/GndftB8BnS

? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 30, 2024

Alex Telles está se preparando com o Botafogo para a disputa da Copa Intercontinental. O clube carioca estreia na competição nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar. O adversário será o Pachuca-MEX.

Durante a entrevista, Alex Telles ainda comentou de uma de suas superstições: o terço que ganhou de seu pai e sua avó no ínicio de sua carreira profissional.

"Esse é um terço que eu ganhei do meu pai, da minha avó, muitos anos atrás. E desde que subi ao profissional eu uso isso, já faz uns 15 anos. Eu fiz um teste uma vez, coloquei dentro do calção e não caiu. Eu falei: 'A partir desse dia, meu terço vai me acompanhar'. Esse aqui é o marco da minha carreira e da minha história com a minha família", falou.