Zubeldía faz balanço da temporada do São Paulo, mas quer ir além em 2025

"Creio que o ano foi positivo. Começa o ano com o título da Supercopa, no Paulista não tiveram o resultado esperado, depois um início de Brasileirão difícil. Cumprimos um objetivo muito importante no Brasileirão, que foi a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Deveria ser o que sempre acontece com os times grandes, mas sabemos bem que não é assim, ainda menos hoje em dia, em que há muitos times fortes", comentou Zubeldía.

Apesar da avaliação positiva, os últimos jogos do São Paulo neste ano foram frustrantes. Depois que a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores foi confirmada, o Tricolor disputou três partidas e foi derrotado em todas elas.

"Se classificar para a Libertadores de forma antecipada nos condicionou para termos quatro ou cinco jogos finais piores. Se não tivessem acontecido certas situações, poderíamos ter terminado com 65, 66, 67 pontos, essa, sim, seria nossa realidade. Mas, não aconteceu. Na Libertadores e na Copa do Brasil competimos bem, mas pequenas coisas fizeram com que não avançássemos mais. Claro que um pouco frustrado por esses últimos quatro ou cinco jogos, mas se me dissessem que o São Paulo iria se classificar diretamente para a fase de grupos da Libertadores todos os anos, perguntaria onde eu teria que assinar", prosseguiu o técnico do São Paulo.

Luis Zubeldía pode não ter conquistado um título desde que chegou ao São Paulo, mas conseguiu cumprir as metas esportivas traçadas pela diretoria em 2024, uma vez que terminou na sexta colocação do Brasileiro e chegou nas quartas de final da Copa do Brasil e Libertadores. Para 2025, porém, o argentino trabalha para, enfim, erguer uma traça com o Tricolor.

"Chegar a uma Copa Libertadores é importante, mas agora temos que fazer um grande trabalho para ir em busca do Paulista e para poder somar mais pontos no próximo Brasileirão, além de chegar às fases finais da Copa do Brasil e Libertadores. É o que pretendo", concluiu.