William sai em defesa de Diniz e faz balanço de temporada pelo Cruzeiro

Após o vice-campeonato na Copa Sul-Americana e terminar o Campeonato Brasileiro sem a vaga na próxima edição da Libertadores, o técnico Fernando Diniz está com o cargo ameaçado no Cruzeiro. O lateral William revelou não saber sobre a permanência ou não do treinador, mas disse gostar do trabalho do comandante.

"Acabei escutando algumas coisas. Eu gosto muito do Diniz, aprendemos muito com ele nesse pouco tempo. Infelizmente os resultados não foram bons e o futebol brasileiro é muito de resultado. Não sei o que vai acontecer, mas torço que só o melhor aconteça para ele", disse o lateral do Cruzeiro, em entrevista à ESPN.