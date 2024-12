Técnico do Pachuca-MEX reconhece força do Botafogo: "Conquistas falam por si"

O primeiro adversário do Botafogo na Copa Intercontinental será o Pachuca. Técnico do clube mexicano, Guillermo Almada reconheceu e elogiou o poder do Glorioso, mas se mostrou confiante para sair classificado.

"Sou uruguaio, então sei muito sobre o futebol brasileiro. É muito difícil vencer o Brasileirão, em alguns casos é até mais difícil do que a Libertadores. O Botafogo é um grande time com um grande técnico e grandes jogadores. Todas as conquistas falam por si, da capacidade técnica que eles têm", disse à Fifa.

"Eles vão exigir o nosso melhor. Será difícil, mas, como digo aos atletas, acredito que acreditando nosso trabalho e em cada companheiro poderemos competir com eles", acrescentou.