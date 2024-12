São Paulo termina Brasileirão com menos de 60 pontos pelo 4º ano consecutivo

O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro com menos de 60 pontos pelo quarto ano consecutivo. Até então, o Tricolor jamais havia tido uma sequência de tantas temporadas com uma pontuação abaixo das expectativas.

Em 2024, o São Paulo somou 59 pontos, terminando o Brasileirão em sexto lugar e com a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores asseguradas, já que o título do Botafogo no torneio continental e do Flamengo na Copa do Brasil transformaram o G4 em G6.

No ano passado, a campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro foi ainda pior. O time, então comandado por Dorival Júnior, somou 53 pontos em 38 rodadas, tendo de se conformar com o 11º lugar na tabela.