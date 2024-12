Com desfalques, Bayern divulga relacionados para pegar o Shakhtar Donetsk pela Champions

Na tarde desta segunda-feira, o Bayern de Munique divulgou os 21 jogadores relacionados pelo técnico Vincent Kompany para o duelo contra o Shakhtar Donetsk, válido pela sexta rodada da Champions League.

O grande número de desfalques por lesões chama a atenção na lista de relacionados do Bayern. Para o confronto, o clube bávaro terá, ao todo, oito ausências. Duas delas são no gol: Manuel Neuer e Ulreich, por exemplo, não ficam à disposição.

Na zaga, Kompany segue com os desfalques de Davies e Hiroki Ito, enquanto no meio o volante Palhinha também não viaja. Por fim, o ataque é o setor com maior número de ausências, com três: Harry Kane, Coman e Serge Gnabry.