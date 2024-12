Palmeiras é o time que mais terminou o Brasileirão entre os dois primeiros colocados

Caso vença o título, o Palmeiras irá conquistar o tri consecutivo pela primeira vez em sua história. E, além disso, terá o feito inédito de faturar o tri do Paulista e do Brasileiro. Já se no mínimo empatar com o Fluminense, o Verdão atinge 74 pontos e se tornará o vice-campeão de maior pontuação no atual formato do Brasileirão, que está em vigor desde 2006, com 20 times na disputa.

O recorde atual é do Santos, que somou 74 pontos no Brasileirão de 2019, conquistado pelo Flamengo. Naquela oportunidade, o Verdão também conquistou 74 pontos, mas ficou atrás do Peixe pelo número de vitórias (22 a 21). Neste ano, o Palmeiras também tem 22 vitórias e, em caso de empate, superaria o Santos de 2019 no saldo de gols: 28 a 27.