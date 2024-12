Gabigol se despede do Flamengo e admite desejo de voltar no futuro: "Tenho uma promessa"

"A família é o meu alicerce, as pessoas que convivem comigo todos os dias e me conhecem bastante. Eu sou um cara muito tranquilo, às vezes até meio sem graça. Claro que foi um momento especial para mim, jogar o último jogo no Maracanã, fazer gol. Então momento especial para mim, para a minha família. Eu amo muito esse clube, amo muito o Rio de Janeiro. Como falei, eu me torno uma lenda hoje, me torno imortal. Agora é só aproveitar mesmo o que aconteceu com a minha família em casa e quando olhar para trás vai se sempre com sentimento de muita alegria" afirmou Gabigol, que reforçou o lado imortal.

"É difícil achar uma palavra só. A partir desse momento, eu me torno imortal. Daqui a 30, 40, 50 anos, quando falarem do Flamengo vão ter de falar o meu nome e quando falarem o meu nome vão ter de falar do Flamengo".

Gabigol também voltou a sinalizar uma mágoa com a diretoria. No ano passado, ele encaminhou a renovação de contrato. Entretanto, o Flamengo recuou. Agora, o ídolo vai manter a palavra e mudar de ares.