Bragantino cumpre dever de casa, goleia o Criciúma e se mantém na Série A do Brasileiro

O Criciúma respondeu aos 24. Pedro Rocha recebeu bom passe de Arthur Caíke na direita e bateu na rede pelo lado de fora. Cinco minutos depois, o RB Bragantino ampliou. Hurtado recebeu lindo passe de Lincoln na direita, tirou a marcação e cruzou à meia altura. Vinicinho recebeu o cruzamento e bateu para marcar o segundo gol do time paulista.

Mas o time catarinense não se abateu e descontou ainda na primeira etapa. Aos 38, Marcelo Hermes cobrou escanteio na cabeça de Rodrigo. O zagueiro testou firme sem chances para Cleiton e recolocou o Criciúma na partida.

Animado com o gol feito na reta final do primeiro tempo, o Criciúma começou melhor na segunda etapa. Apesar disso, quem marcou foi o Massa Bruta. Aos nove minutos, Jhon Jhon acertou lindo cruzamento da direita e encontrou Sasha nas costas da defesa adversária. O artilheiro cabeceou para anotar o terceiro do Braga e seu oitavo no Brasileiro.

Sasha voltou a balançar as redes aos 17, quando driblou o goleiro Gustavo após contra-ataque e mandou para o fundo do gol. Contudo, a bola bateu no braço do atacante, e o tento foi anulado. No lance seguinte, o árbitro assinalou pênalti para o Criciúma depois de Capixaba derrubar Jhonata Robert. No entanto, após revisão no VAR, ele voltou atrás e anulou a penalidade.

O roteiro do jogo estava a favor do RB Bragantino. Aos 24, a equipe paulista retomou a posse de bola na defesa e saiu em contra-ataque. Mosquera tabelou com Lucas Evangelista, que conduziu a bola e devolveu para o atacante colombiano. Ele saiu na cara do gol e bateu na saída de Gustavo. 4 a 1 para o Massa Bruta.

E ainda deu tempo dos donos da casa marcarem mais um gol. Aos 36, Mosquera arrancou pela esquerda, deixou a marcação para atrás, chegou na linha de fundo e passou para Jhon Jhon. O meia tocou de primeira e marcou o quinto e último tento do RB Bragantino, garantido na elite do futebol brasileiro.