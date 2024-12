Atlético-MG vence, se garante na Sul-Americana e rebaixa o Athletico-PR para a Série B

Neste domingo, o Atlético-MG venceu o Athletico-PR, por 1 a 0, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rubens foi o autor do gol da partida na Arena MRV.

Com a vitória, o Galo escapou do rebaixamento e garantiu sua classificação para a Copa Sul-Americana de 2025. O clube mineiro terminou o Brasileirão na 12ª colocação, com 47 pontos.

Já o Furacão, que começou a rodada fora do Z4, acabou rebaixado com as vitórias de Fluminense e Bragantino. Os paranaenses ficaram com 42 pontos, na 17ª posição, e vão disputar a Série B na próxima temporada. O Red Bull, com 44 pontos, foi a primeira equipe fora da degola.