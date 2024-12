Nada em disputa? Veja o que está em jogo para o Corinthians na última rodada do Brasileiro

Outro objetivo do Corinthians neste Brasileiro parece individual, mas não é: manter a artilharia de Yuri Alberto.

Há uma mobilização interna para que Yuri seja o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o camisa 9 possui 14 gols, empatado com Alerrandro, do Vitória, na liderança do quesito.

Yuri também pode se tornar de forma isolada o artilheiro do Brasil no ano, já que está empatado com Pedro, com 30 gols. O atacante flamenguista está lesionado e não pode ir às redes neste final de semana.

O Corinthians, em caso de vitória contra o Grêmio, pode igualar uma marca importante. Se o time chegar a nove triunfos consecutivos no Brasileiro, equipara os feitos do Internacional de 2020 e do Atlético-MG de 2021. O Timão já bateu seu próprio recorde com o resultado positivo diante do Bahia, na penúltima rodada.

Apesar dos objetivos citados, não está descartada a chance do técnico Ramón Díaz poupar alguns jogadores para o duelo contra o Grêmio, em Porto Alegre. O zagueiro Gustavo Henrique, suspenso, é baixa certo para o confronto.

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena do Tricolor Gaúcho. Se o Timão tem vaga certa na Copa Libertadores, a equipe de Renato Gaúcho não corre mais riscos de rebaixamento e tem classificação encaminhada na Sul-Americana.