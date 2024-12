Em busca de vaga na Libertadores, Bahia finaliza preparação para enfrentar o Atlético-GO pelo Brasileiro

Na manhã deste sábado, o Bahia realizou seu último treino em 2024. No CT Evaristo de Macedo, a equipe finalizou sua preparação para o duelo contra o Atlético-GO, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

No trabalho, os atletas foram direto para o campo e realizaram um rápido aquecimento. Em seguida, o técnico Rogério Ceni comandou um trabalho tático, fazendo ajustes e testando variações no time titular. Por fim, houve um treino técnico, em campo reduzido e com três goleiros ao mesmo tempo.