Corinthians não abre mão de João Pedro Tchoca, e zagueiro é esperado em pré-temporada

O Corinthians não abre mão ter o zagueiro João Pedro Tchoca no elenco que vai iniciar a temporada de 2025. O beque teve bom desempenho na campanha do Ceará na Série B, emprestado, e é aguardado no CT Joaquim Grava em janeiro.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Ceará mostrou interesse em contar com Tchoca em definitivo, e outros clubes também sinalizaram o desejo de adquiri-lo. No entanto, a diretoria do Corinthians deixou claro que conta com o beque para a reapresentação do elenco.

Tchoca subiu para o profissional no começo do ano, logo após fazer parte do título da Copinha. O atleta jogou apenas três partidas no time de cima, sendo uma como titular. Todas suas oportunidades foram com António Oliveira, antecessor de Ramón Díaz.