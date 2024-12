Roger Machado vê evolução do Internacional e se mostra otimista para 2025

Após uma sequência de 15 jogos consecutivos sem perder no Campeonato Brasileiro, o Internacional perdeu para o Botafogo nesta quarta-feira e chegou a segunda derrota consecutiva. Após o jogo no Beira-Rio, o técnico Roger Machado preferiu comentar a evolução da equipe no período e se mostrou otimista para a temporada de 2025.

"O que posso dizer desses últimos dois jogos é que, embora não tenhamos conseguido a vitória, principalmente neste jogo, pelo envolvimento que tivemos no jogo, mostra que nossa equipe, até falei para os atletas, subimos um degrau do ponto de vista de coletividade e vamos colher frutos com certeza o ano que vem", falou.