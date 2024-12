Hulk se manifesta após reação do pai sobre demissão de Gabriel Milito do Atlético-MG

Gabriel Milito não é mais o treinador do Galo. A decisão foi tomada na noite desta quarta-feira, em comum acordo com o técnico, que deixa o Clube juntamente com sua comissão.

Com as nossas cores, o treinador conquistou o Campeonato Mineiro de 2024 e alcançou as finais da Copa do... pic.twitter.com/4uMkDDq533

Gilvan Vieira de Sousa publicou emojis de preces e palmas em uma postagem do canal "Fala Massa" sobre a demissão de Gabriel Milito.

O treinador argentino foi demitido nesta quarta-feira, após a derrota do Atlético-MG diante do Vasco, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo em São Januário foi o 12º seguido sem vitória do Galo.

"Em nenhum momento ele quis curtir a saída do nosso treinador Gabriel Milito. Pelo equívoco do meu pai, peço desculpas. Estamos todos tristes pelo momento do Atlético-MG", finalizou Hulk.