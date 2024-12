Com duas a menos, Palmeiras perde do Flamengo e dá adeus à Copinha feminina

O Palmeiras encerrou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com derrota por 2 a 0 para o Flamengo. Mariana e Ana Papel anotaram o gol do time carioca no duelo da terceira fase, que aconteceu no Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo.

Com esse resultado, o Verdão não conseguiu ficar entre as três melhores campanhas dos segundos colocados e deu adeus à competição no ano de estreia. A equipe alviverde fica com seis pontos, na segunda posição do Grupo. Enquanto o Flamengo avança à próxima fase como líder, com nove pontos.