Bahia vende mais de 20 mil ingressos para duelo 'decisivo' por Libertadores contra o Atlético-GO

? Mais de 20 mil ingressos já confirmados pra domingo na Fonte, ainda apenas para sócios, valendo o nosso objetivo no ano. Hoje quem é #EsquadrãoDaSorte também pode se garantir no site da Arena ou nas plataformas online da @ingresse.

? Preços a partir de R$ 20 (meia-entrada... pic.twitter.com/RLuayWeyNG

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) December 5, 2024

A venda de ingressos para o duelo contra o Dragão está sendo feita de forma escalonada, com prioridade para os sócios do clube. Os interessados em assistirem ao jogo diretamente da Fonte Nova devem adquirir as entradas por meio da plataforma Ingresse ou do site oficial do estádio.

A comercialização de bilhetes para o público geral, por sua vez, terá início nesta sexta-feira.