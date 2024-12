São Paulo perde do Juventude e garante rival na Série A em 2025

O São Paulo foi derrotado pelo Juventude nesta quarta-feira, por 2 a 1, em pleno Morumbis, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, graças aos gols de Gabriel Taliari e Erick Farias, ambos no segundo tempo. Luciano descontou para os donos da casa. Com o resultado, o time gaúcho se garantiu na Série A em 2025, enquanto o Tricolor já não possui mais nenhum objetivo na competição.

A partida desta quarta-feira marcou a despedida do São Paulo de seus torcedores em 2024. Até por isso, o técnico Luis Zubeldía fez questão de colocar em campo força máxima contra o Juventude, mesmo com a vaga na fase de grupos da Libertadores já assegurada, mas não foi capaz de confirmar o favoritismo de sua equipe, que não vence há quatro jogos.

O São Paulo encerra a temporada de 2024 no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já o Juventude terá pela frente o Cruzeiro, no mesmo dia e horário, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.