Transmissão ao vivo de Bahia x Internacional: veja onde assistir

Bahia e Internacional medem forças hoje, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem a partida.

O Bahia foi o oitavo colocado do Brasileirão 2024, com 53 pontos, e disputou as fases prévias do torneio continental. O Inter se classificou para fase de grupos ao ficar na quinta colocação, com 65.