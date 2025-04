Palmeiras estreia na Liberta com 3 zagueiros e Felipe Anderson; veja time

Veiga sofreu um trauma na lombar na partida contra o Botafogo e é desfalque. Felipe Anderson foi o escolhido para a vaga do camisa 23.

A lista de desfalques do Palmeiras tem Raphael Veiga, Aníbal Moreno, Marcos Rocha, Paulinho, Maurício e Bruno Rodrigues. O meia Maurício e o atacante Paulinho já participam de parte dos treinos com o grupo e são os mais próximos do retorno

O Palmeiras está no Grupo G da Copa Libertadores com Bolívar, Cerro Porteño e Sporting Cristal