Rogério Ceni analisa derrota do Bahia e rasga elogios ao Corinthians: "Belíssimo time"

Agora, o Bahia ficará de olho no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Isso porque o Cabuloso é rival direto do Tricolor de Aço por uma vaga na Copa Libertadores de 2025. Caso o clube mineiro vença o Verdão no Mineirão, pula para a oitava posição da tabela e ultrapassa a equipe de Rogério Ceni.

O comandante do Esquadrão falou que, independente do resultado da partida em Belo Horizonte, o Bahia precisa fazer seu dever e vencer o Atlético-GO na última rodada do Campeonato Brasileiro.

"O que temos que fazer é entregar o último triunfo em casa. Sei que é difícil. Dependemos de um resultado [Cruzeiro x Palmeiras] para saber o que precisamos para a classificação, mas uma coisa é certa: não podemos abrir mão de fazer a nossa mínima obrigação dentro de casa, chegar aos 53 pontos e ver o que acontece. Vamos focar toda nossa energia no jogo de domingo, que pode nos dar algo de valor gigantesco, se conseguirmos entregar para o nosso torcedor", falou.

"Temos a obrigação de entregar esses três pontos no domingo. Precisamos aguardar as próximas 24 horas para saber se dependemos apenas do nosso resultado ou de mais algum. Não foi o segundo turno que esperávamos, mas temos a necessidade de fechar com um triunfo no domingo", completou.

Atualmente, o Bahia está na oitava posição do Brasileirão, com 50 pontos conquistados. O jogo contra o Atlético-GO, válido pela 38ª e última rodada, está marcado para o próximo domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova.