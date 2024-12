CBF isenta PM e justifica Cruzeiro x Palmeiras com portões fechados

Assim, a CBF ratificou que a partida deverá ocorrer sem a presença do público, respeitando seus regulamentos internos e reafirmando a igualdade para todos os clubes participantes do Campeonato Brasileiro.

Na primeira nota divulgada, a entidade deixou claro que, após receber o ofício de recomendação de torcida única das autoridades mineiras, solicitou a revisão desta decisão. O pedido do MPMG foi indeferido pela CBF.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30.

Veja a nota complementar da CBF

A propósito da publicação do posicionamento oficial da CBF em torno da realização da partida entre as equipes do Cruzeiro e Palmeiras, programada para a noite desta quarta-feira, 04, vimos prestar os esclarecimentos adicionais e atualização das informações que se seguem:

1. após a divulgação da decisão da CBF, inserida no seu sítio eletrônico às 23:51h de ontem, 03, foi recepcionado pela entidade, às 00:20h, o Ofício nº 150.Sect/2024 da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no qual foi comunicada a mudança da recomendação anterior, que não recomendava a presença das duas torcidas no estádio, passando a admitir a possiblidade de, acaso assim deliberasse a CBF, a partida ser realizada tanto com portões fechados quanto com a presença de público das duas torcidas, dado que seria garantida a segurança policial necessária;