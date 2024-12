Artur Jorge não havia planejado ganhar títulos em primeiro ano no Botafogo

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 1 e garantiu o título inédito da Copa Libertadores no último sábado. O técnico Artur Jorge contou os motivos que o levaram a deixar o Braga para assumir o clube carioca e admitiu que não esperava ganhar títulos já em seu primeiro ano na equipe.

"O que me motivou foi que já percebia Braga como o fim do ciclo, do projeto que estava a realizar, ao mesmo tempo que me surgia a oportunidade de tomar as rédeas de outro projeto que estava começando, como o de Botafogo. Eles me convenceram porque me ofereceram, de fato, para lutar por títulos, mas sabendo das dificuldades que uma liga como a brasileira acarreta", disse ao jornal As.

"Não fizemos nenhuma projeção de títulos para esse primeiro ano, foi mais um primeiro contato para ter continuidade para montar o bloco. Não há dúvida de que as coisas foram muito melhores do que projetamos (risos). Vamos fechar a temporada com nosso primeiro título, a Libertadores, e estamos brigando pelo campeonato, o Brasileirão", acrescentou.