A duas rodadas do fim, Palmeiras tem três atletas brigando pela artilharia do Brasileirão

O Palmeiras é dono do melhor ataque do Campeonato Brasileiro. A duas rodadas do fim do torneio, o Alviverde tem três jogadores entre os dez maiores marcadores, brigando pela artilharia do torneio. São eles: Estêvão, Raphael Veiga e Flaco López.

O artilheiro do Brasileirão, no momento é o atacante do Corinthians, Yuri Alberto, que tem, ao todo, 14 gols marcados. Logo em seguida, está Estêvão, com 12, seguido por Raphael Veiga, com 11. Flaco López, por sua vez, aparece na sequência, com dez.

Entre eles, estão há mais tempo sem marcar Estêvão e Flaco López, cada um com um jejum de dois jogos. O camisa 41 palmeirense balançou as redes pela última vez na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Allianz Parque, no dia 8 de novembro. Depois disso, ele disputou mais dois jogos (contra Atlético-GO e Botafogo) e passou em branco.