Operadora lança 'Controle da Fiel' com botão que leva para jogos do Corinthians

O Corinthians e a Claro encontraram uma forma de facilitar a vida do torcedor e lançaram o "Controle da Fiel", uma edição limitada de um controle remoto que conta com um botão que leva direto para o canal que estiver transmitindo os jogos do Alvinegro, independentemente da plataforma de transmissão. A primeira edição já está esgotada.

A iniciativa surgiu da dificuldade dos torcedores em descobrir onde as partidas do seu time seriam transmitidas: "Um dos comentários mais feitos nas redes sociais hoje em dia é: 'Onde vai passar o jogo do meu time?', escreveu o Corinthians.

O Alvinegro anunciou ainda que um grupo de torcedores — justamente os primeiros a perguntar onde as partidas do Corinthians seriam transmitidas — recebeu o controle para testar.