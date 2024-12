Laura Pigossi estreia com vitória no WTA de Florianópolis e avança às oitavas de final

Laura Pigossi estreou com vitória no Mundo Tênis Open, o WTA de Florianópolis, na noite desta terça-feira, disputado nas quadras de saibro do Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center. A paulista, número 163 no ranking, venceu a finlandesa Anastasia Kulikova (384ª), por 2 sets a 0 (6/2 e 6/2).

"Para ser sincera, o primeiro jogo é sempre o mais difícil. Cheguei ontem de manhã em Florianópolis, tinha dormido só três horas. Sabia que hoje não ia estar no meu melhor, mas que se fosse adiante eu ia estar mais descansada e adapatada para os próximos dias", disse Pigossi, que estava na Argentina no último domingo para a final de duplas do WTA de Buenos Aires.

Com a vitória, a medalhista de bronze em Tóquio terá pela frente a polonesa Katarzyna Kawa (247ª), que foi algoz da brasiliense Luiza Fullana (6/0 e 6/1). O confronto, válido pelas oitavas de final, será na quinta-feira, ainda sem horário.