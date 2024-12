Kanu lamenta derrota do Bahia para o Corinthians e projeta "decisão" contra o Atlético-GO

Na noite desta terça-feira, o Bahia visitou o Corinthians em um confronto direto por uma vaga na Libertadores de 2025 e foi derrotado por 3 a 0. Kanu lamentou o resultado obtido na Neo Química Arena e pregou foco para o próximo compromisso: o Atlético-GO.

"Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol, que era necessário no início do jogo, quando a gente começou bem. Mas, agora é descansar. A gente tem uma decisão para cumprir nosso objetivo, que a gente traçou durante a temporada, do domingo (Atlético-GO).", disse Kanu.

Diante da derrota em Itaquera, o Bahia caiu para a oitava colocação, com 50 pontos, três a menos que o sétimo Corinthians, que triunfou. Agora, o Tricolor de Aço torce para um resultado negativo do Cruzeiro diante do Palmeiras para depender apenas de si na última rodada.